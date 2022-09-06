Минфин надеется вскоре урегулировать вопросы транграничных платежей в криптовалюте

Алексей Моисеев рассказал о проблеме, которую чиновникам требуется решить в этом вопросе.

Российское министерство по финансам надеется вскоре урегулировать вопросы транграничных платежей в криптовалюте. Соответствующее заявление в рамках сессии Цифровые финансы: новые пути развития" на Восточном экономическом форуме сделал заместитель главы профильного ведомства Алексей Моисеев. Чиновник пояснил, что в осеннюю сессию Государственной думы может быть принято решение. Эксперт пояснил, что в вопросе криптовалют нет прямых препятствий для осуществления платежей.

Вопрос стоит только в том, как переводить криптовалюту в фиат. Прямых запретов на это также нет. Но мы хотели бы этот процесс урегулировать лучше. Надеюсь, что какие-то элементы регулирования в эту сессию уже предложим. Алексей Моисеев, замглавы Минфина РФ

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Фото и видео: Восточный экономический форум