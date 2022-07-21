Замглавы Минюста США приравняла уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии

Лиза Монако рассказала о том, что Минюст СШа просит разрешение у Конгресса.

Заместитель главы американского министерства юстиции Лиза Монако приравняла уклоняющихся от антироссийских санкций к мафии. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках выступления на форуме по безопасности, который ежегодно проводит Аспенский институт. Эксперт пояснила, что Минюст США просит Конгресс о разрешении противодействовать с уклонистами также, как это раньше было с криминальными элементами.

Мы просим конгресс позволить нам использовать норму против рэкета. Позволить нам) относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям, которыми они являются. Лиза Монако, замглавы Минюста США

Американка заметила, что Минюст надеется получить разрешение от законодателей страны относиться к уклоняющимся от антироссийских западных санкций подобно тому, как раньше Вашингтон боролся с мафией. По мнению Лизы Монако, это необходимо ради того, чтобы была возможность "преследовать всю сеть".

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Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute