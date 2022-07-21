Минфин США допустил введение потолка цен на нефть из России к декабрю

Адевале Адейемо рассказал о стремлении США и ЕС снизить стоимость на энергоносители.

Американское министерство по финансам допустило введение потолка цен на нефть из России к декабрю 2022 года. Соответствующее заявление в рамках ежегодного форума по безопасности, проводимого Аспенским институтом, сделал заместитель главы профильного ведомства США Адевале Адейемо. Чиновник отметил, что решение будет принято Вашингтоном к действию запрета, введенного Евросоюзом на страхование нефтяных танкеров из РФ.

Мы следуем за тем, что делают европейцы. В шестом пакете санкций они отметили идею, что могут рассмотреть потолок цен. Но они также сказали, что планируют к сентябрю ввести меры относительно страхования нефти. Адевале Адейемо, замглавы Минфина США

Адевале Адейемо подчеркнул, что целью для американской стороны является ввести потолок цен к декабрю. Это постановление поможет "добавить" ограничение к санкционным требованиям ЕС, а также снизить цены на энергоносители в мире.

Глава Минфина США: Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute