Глава Минфина США: Запад применит меры против нарушителей мирового экономического порядка

Джанет Йеллен рассказала о необходимости как можно быстрее справиться с "вторжением" РФ на Украину.

Глава американского министерства по финансам Джанет Йеллен заявила о том, что Запад применит меры против государств-нарушителей мирового экономического порядка, которые решили злоупотреблять своими правами. Соответствующей информацией чиновница из США поделилась в рамках выступления в Сеуле. Иностранная гостья выступила с речью перед прессой в одном из комплексов южнокорейской компании LG.

США и наши союзники, такие как Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твердой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка. Джанет Йеллен, глава Минфина США

В Минфине США напомнили о том, что коллективный Запад продемонстрировал миру беспрецедентный ответ на российскую агрессию. Джанет Йеллен полагает, что Москва использовала свою экономическую интеграцию в глобальную систему в качестве оружия. При этом сделано это было "с большим эффектом". Чиновница уверена в том, что Россия угрожает мировому сообществу в вопросе вызыва глобального продовольственного кризиса из-за блокирования транспортировки зерна из украинских морских портов. Она уточнила, что специальная военная операция вызвала рост стоимости на энергоносители как в США, так и в мире. Йеллен подчеркнула, что ни одно государство не будет избавлено от негативных последствий действий РФ. Минфин США призвал работать над скорейшим окончанием в противостоянии России. Для этого Йеллен просит страны объединиться.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of the Treasury