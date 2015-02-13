Сунак предположил, что в ВВП Великобритании вырастет на 4% в 2021 году и на 7,3% в 2022 году.

Минфин Великобритании прогнозирует рост ВВП на 4% по итогам 2021 года. Об этом рассказал министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак во время представления проекта бюджета парламента на новый финансовый год.

Экономика Великобритании вернется к показателям, которые были до пандемии, в середине 2022 года. Риши Сунак, министр финансов Великобритании

По его словам, это на шесть меньше раньше того срока, который прогнозировался ранее.

Сунак предположил, что в ВВП Великобритании вырастет на 4% в 2021 году и на 7,3% в 2022 году.

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