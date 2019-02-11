Минфин США заявил о желании добиться присоединения всех стран к санкциям против РФ

Адевале (Уолли) Адейемо рассказал о том, что выгода от присоединения к Западу больше, чем к РФ.

Минфин США заявил о желании властей страны добиться присоединения всех стран к санкциям против России. Соответствующее заявление во время онлайн-семинара в вашингтонском институте мировой экономики имени Питерсона заявил первый заместитель главы профильного американского ведомства Адевале (Уолли) Адейемо. Эксперт считает, что таким образом Белый дом может повлиять на Москву.

Со временем наша цель - это добиться, чтобы … все страны мира следовали нашим санкциям, потому что так мы окажем влияние на Россию. .. И мы ожидаем, что страны будут делать это. Адевале (Уолли) Адейемо, замглавы Минфина США

Американец пояснил, что США обеспечила выгоду от ведения дел с широкой коалицией стран Запада, которая ввела антироссийские санкции, которая значительно превышает выгоды от ведения дел с сокращающейся российской экономикой.

В Минфине США ответили на обвинения в расколе мировой экономике.

Фото и видео: YouTube / Peterson Institute for International Economics

