Минфин США задумал расширить поставки нефти из России на рынок, снизив ее стоимость

Джанет Йеллен рассказал о том, что США планируют снизить "доходы Путина" от реализации энергоресурсов.

Американское министерство по финансам задумало расширить поставки российской нефти на рынок, снизив ее стоимость. При этом глава профильного ведомства Джанет Йеллен описала журналистам механизм сокращения прибыли Москвы от реализации своих энергетических ресурсов. Соответствующей информацией чиновница поделилась в рамках совместного брифинга с канадской коллегой. В США отметили, что обсуждаемые действия в адрес ценовых ограничений призваны расширить и увеличить поставки на мировой рынок, несмотря на введенные западные антироссийские санкции.

Мы говорим о ценовом лимите или исключении, который снизит цены на российскую нефть и ограничит доходы Путина, допуская при этом больше нефти на рынок. Джанет Йеллен, глава Минфина США

Эксперт отметила, что инициатива разрабатывается Вашингтоном совместно с международными союзниками. Минфин США признал, что столкнулись с рекордной инфляцией из-за частичного и полного отказа от импорта российских энергетических носителей. В частности, страдают страны ЕС, Великобритания и сами США. По мнению Йеллен, ценовой лимит позволит европейским компаниям продолжать страхование российских нефтяных поставок.

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы.

Фото и видео: YouTube / Global News