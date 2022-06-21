Христя Фриланд рассказала, что проблема обсуждается с властями региона.

Канада и США признали сложность отказа от российской нефти для Европы. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Каналы и руководитель местного министерства по финансам Христя Фриланд. Чиновница выступила на совместном мероприятии с американской коллегой Джанет Йеллен. Эксперты отметили, что проводят консультации с европейскими партнерами по данному вопросу.

Мы признаем, что в случае с нашими европейскими партнерами ситуация с отказом от поставок российской нефти является более сложной. В этой связи мы продолжаем обсуждать данную проблему с нашими партнерами. Христя Фриланд, глава Минфина Канады

В Минфине США признали влияние антироссийских санкций на инфляцию.

Фото и видео: YouTube / Global News