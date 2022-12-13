Минфин США подсчитал, сколько нефти Россия продает через западные сервисы

Бен Харрис рассказал о том, что Россия справляется с санкциями.

Американское министерство по финансам подсчитало, какие объемы российской нефти Москва продает через западные сервисы. По информации от заместителя профильного ведомства Бена Харриса, страна продает 75% нефти, не прибегая к использованию иностранных услуг от недружественных стран. Такое заявление чиновник сделал в ходе своего выступления в местном Институте предпринимательства.

Четверть российской торговли нефтью осуществляется с использованием тех или иных западных сервисов, три четверти – с использованием не западных сервисов. Бен Харрис, заместитель министра финансов США

Напомним, что западное санкционное давление в отношении нефти из России начало действовать с 5 декабря 2022 года. В результате страны-участницы Евросоюза перестали принимать российскую нефть, которая перевозилась в регион по морю. Члены "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за каждый баррель. В ответ на это Москва ввела запрет с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам в том случае, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости на товар.

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Фото и видео: YouTube / American Enterprise Institute