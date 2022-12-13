Силуанов заявил, что дефицит бюджета по итогам 2023 года составит 2% ВВП

Глава Минфина РФ рассказал о том,где находятся деньги в стране.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что дефицит федерального бюджета России в 2023 году составит 2% ВВП. Чиновник в эфире телеканала "Россия-24" пояснил, что данные правительственные планы будут выдерживаться. Эксперт отметил, что январь текущего года специалисты могут охарактеризовать с ростом динамики государственных трат. Кабинет министров принял антикризисные решение, направленные на поддержку отечественных налогоплательщиков, а также более быстрого возвращения "им положенного" с точки зрения переплат. Силуанов напомнил о том, что денежные средства находятся внутри экономической системы страны, у предприятий и населения.

По итогам года у нас план - 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться". Антон Силуанов, глава Минфина РФ

По словам главы профильного ведомства, основным источником финансирования дефицита государственного бюджета в 2023 году станет внутренний рынок. Регулятор РФ осуществляет выпуск облигаций федерального займа, а покупателями являются отечественные инвесторы и банковские структуры.

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