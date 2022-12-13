Минфин поддержал перевод котельных в лесной промышленности на биотопливо

Антон Силуанов рассказал о трех пунктах поддержки отрасли.

Российское министерство по финансам поддержало перевод котельных в лесной промышленности на биотопливо. Ранее глава государства Владимир Путин дал соответствующее поручение правительству. В ходе оперативного заседания с членами кабинета министров Антон Силуанов пояснил, что прежде всего речь пойдет о трех соображениях. По словам эксперта, поддержка должна оказываться тем производствам, которые больше всего пострадали от введения западных ограничений и закрытия внешних рынков сбыта. Условием для этого будет сохранение уровня трудовой занятости. По мнению Силуанова, помощь затронет предприятия Северо-Запада.

При переводе регионами котельных на биотопливо мы предлагаем задействовать кредитные ресурсы, которые выделяются в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на модернизацию ЖКХ. На эту цель направляется 100 млрд рублей из 250 млрд рублей. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Третьим фактором Антон Силуанов назвал утверждение ставки за пользование лесными ресурсами. Минфин предлагает учитывать дифференцированный подход в зависимости от востребованности видов древесины. На текущий момент показатель фиксируется на уровне 5-6 процентов.

Более справедливо устанавливать повышенные ставки на более дорогие сорта и пониженные - на менее востребованные. Такой подход мы также предлагаем задействовать. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Путин поручил направить 15 миллиардов рублей на перевод котельных с мазута на биотопливо.

Фото и видео: Kremlin.ru