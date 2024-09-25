  1. Главная
Минфин США допускает снятие санкций с российской нефти
Сегодня, 8:51
Скотт Бессент рассказал о планах Белого дома по понижению цен на энергоресурсы на мировой площадке.

Санкции американского министерства по финансам в отношении российской нефти будут сняты в случае мирного разрешения украинского кризиса. Соответствующее заявление иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампа сделал в интервью для местного телеканала FOX News. Иностранный чиновник добавил, что  такое решение со стороны вашингтонской адинистрации поспособствует будет мировых снижению цен на энергетические носители.

Что касается мирных сделок, то мы сможем увидеть существенное снижение цен на нефть. Если по Венесуэле, Ирану, а также России и Украине удастся добиться урегулирования, то на рынки сможет поступить много нефти, с которой Минфин снимет санкции.

Скот Бессент, глава Минфина США

Бессент назвал условие для прекращения конфликта на Украине за 90 дней.

Фото: YouTube / Fox News 

