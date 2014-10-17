  1. Главная
Бессент назвал условие для прекращения конфликта на Украине за 90 дней
Сегодня, 10:23
22
В Минфине США призвали работать зад новыми запретами для "Роснефти" и "Лукойла".

Американский министр по финансам Скотт Бессент полагает, что региональный конфликт на украинской территории может завершиться за два или три месяца в том случае, если Европейский союз введет вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих российскую нефть. Соответствующее заявление иностранный чиновник из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампа сделал в интервью для новостных агентств The Bloomberg и The Reuters. Эксперт указал СМИ, что Белый дом намерен сотрудничать с государствами в регионе для изучения более жестких рестрикций в отношении российских компаний, включая "Роснефть" и "Лукойл".

Гарантирую, что, если Европа введет серьезные вторичные пошлины в отношении покупателей российской нефти, конфликт будет завершен через 60 или 90 дней.

Скот Бессент, глава Минфина США

В Москве не раз подчеркивали, что давить на российское руководство в вопросе украинского урегулирования бесполезно, потому что у властей есть позиция по вопросу режиме прекращения огня.

США удивило решение Индии не отказываться от российской нефти.

