Лаша Хуцишвили рассказал о росте цен на продукты питания.

Минфин Грузии: страна не достигнет целевого показателя инфляции 3% при кризисе на Украине. Такое заявление во время правительственного брифинга с журналистами сделал глава профильного ведомства Лаша Хуцишвили. Чиновник рассчитывает на то, что уровень не будет достигнут из-за экономических последствий специальной военной операции РФ на Украине.

Инфляция на самом деле начнет сокращаться с марта - апреля, однако она не сможет приблизиться к тому целевому показателю, который мы прогнозировали изначально, то есть 3%. Лаша Хуцишвили, глава Минфина Грузии

Министр уточнил прессе, что из-за российской спецоперации начали расти цены на ряд продовольственных позиций, которые Грузия закупала у основных торговых партнеров - России и Украины.

Грузия на этой неделе получит препарат Paxlovid для лечения коронавируса.

Фото и видео: YouTube / ტელეკომპანია კავკასია • TV Kavkasia