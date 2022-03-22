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Грузия на этой неделе получит препарат Paxlovid для лечения коронавируса

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Зураб Азарашвили рассказал кто получит в стране этот препарат для лечения ковида.

Грузия на этой неделе получит препарат Paxlovid для лечения коронавируса. Такое заявление на брифинге с журналистами по результатам оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сделал глава местного Минздрава Зураб Азарашвили. 

На этой неделе у нас уже будет препарат для лечения COVID-19…Paxlovid, созданный компанией Pfizer. Он имеется всего лишь у нескольких стран мира, и я рад, что одной из таких стран будет и Грузия.

Зураб Азарашвили, глава Минздрава Грузии

Эксперт добавил прессе, что лекарство для лечения ковида в Грузии будут получать граждане с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска. Пациенты должны будут принимать медикамент в течение первых пяти дней после подтверждения заражения коронавирусом. Препарат Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов. Их следует принимать вместе дважды в день в течение пяти дней.

В Грузии отменят обязательный масочный режим на улице.

Фото и видео: Facebook / საქართველოს მთავრობა

Теги: paxlovid, грузия, зураб азарашвили, минздрав
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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