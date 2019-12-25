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В Грузии отменят обязательный масочный режим на улице
Сегодня, 10:54
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В Грузии отменят обязательный масочный режим на улице

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Кабмин упразднил ряд эпидемиологических мер.

В Грузии отменят обязательный масочный режим на улице. Такое заявление сделал перед журналистами руководитель местного оперативного штаба межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции при премьер-министре Георгий Гибрадзе. Чиновник сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации. Снятие части ограничений произойдет с 28 марта. 

С 28 марта упраздняется обязательство носить маски в открытых пространствах. Их ношение будет лишь иметь рекомендательный характер. В общественном транспорте и закрытых помещениях обязательство будет сохранено.

Георгий Гибрадзе, чиновник из Грузии

Грузинское правительство приняло решение упразднить эпидемиологические ограничения по числу людей, принимающих участие в социальных и спортивных мероприятиях. Представители местных государственных учреждений, работающие удаленно, с 28 марта должны будут вернутся на рабочие места.  Упразднено и требование по обязательной самоизоляции для граждан Грузии, которые возвращаются из-за границы без отрицательного ПЦР-теста.

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Фото и видео: Facebook / საქართველოს მთავრობა

Теги: георгий гибрадзе, грузия, масочный режим
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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