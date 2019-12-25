В Германии считают, что ЕС должен обратить внимание на более актуальную помощь.

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал перспективы вступления Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. Чиновника попросили оценить поступившие в Брюссель официальные заявки от Киева, Кишинева и Тбилиси о том, чтобы ЕС сделал страны кандидатами на вступление в ускоренном режиме. Глава правительства ФРГ уверен в том, что сейчас это не тот вопрос, который следует поднимать в текущей обстановке.

Нужно очень четко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть - она уже идет… Олаф Шольц, канцлер Германии

Немецкий чиновник призвал ЕС заботиться о том, чтобы в регионе не произошло дальнейшей эскалации конфликта, а также делать все возможное для того, чтобы дальнейшие перспективы развития Украины могли быть хорошими, а страна не оказалась полностью разрушена. При этом Шольц надеется, что миллионы людей не погибнут. Конкретно об украинской заявке о вступлении в ЕС канцлер ФРГ считает, что внимание следует сосредоточить на организации конкретной помощи.

Путин гордится быть частью сильного и многонационального народа РФ.

Фото и видео: ZDF