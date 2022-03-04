Путин гордится быть частью сильного и многонационального народа РФ

Российский президент Владимир Путин заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа своей страны. Такое заявление глава государства сделал на очередном совещании Совета Безопасности РФ. Политик напомнил о том, что у него в роду "Иваны да Марьи". Он считает, что всех из более чем 300 национальностей и этнических групп, проживающих на территории РФ, невозможно перечислить.
Когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня - Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я - лакец, я - дагестанец, я - чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.
Владимир Путин, президент России
Лидер страны добавил, что никогда не откажется от утверждения о том, что русские и украинцы на самом деле являются одним народом. Путин полагает, что часть украинцев запугана, а другие - "оболванены нацистской националистической пропагандой". Политик уточнил, что часть соседей пошла по пути бандеровцев, которые в году ВОВ воевали на стороне немецких оккупантов и Адольфа Гитлера.
Путин поручил выплатить 7 млн рублей членам семей погибших на Украине.
Фото и видео: Kremln.ru
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