Глава РФ рассказал о выплатах, которые предусмотрены законодательством РФ.

Президент России Путин поручил выплатить 7 млн рублей членам семей погибших на Украине. Такое заявление глава государства сделал во время заседания с Советом по безопасности РФ. Дополнительные средства будут переданы близким тех, кто погиб во время специальной военной операции.

Всем членам семей … будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тысяч рублей. Владимир Путин, президент РФ

Политик добавил, что каждому члену семьи погибшего военнослужащего также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Дополнительно будет установлена выплата каждой такой семье, в которой погиб сотрудник Минобороны, военных или представитель другого российского силового ведомства. Размер выплаты составит 5 млн рублей. Пострадавшим солдатам при проведении спецоперации также предназначены соответствующие выплаты (страховка и единовременное пособие за ранение, контузию или травму). В том случае, если контрактника признают негодным к службе, то он получит единовременное пособие в размере 2 млн 968 тысяч рублей. За инвалидность - ежемесячную денежную компенсацию.

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Фото и видео: Kremln.ru