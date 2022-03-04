Глава РФ рассказал о массовом героизме военных, сражающихся на Украине.

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову посмертно. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на заседании Совета по безопасности РФ. Он уточнил, что офицер погиб во время проведения специальной военной операции. По словам лидера страны, Гаджимагомедов уверенно командовал своими подчиненными и берег их. После того, как он был тяжело ранен, то все равно боролся с противником до последнего. В результате ему удалось подорвать гранатов окружающих его боевиков.

Мною подписан указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России, к сожалению, посмертно. Владимир Путин, президент РФ

Путин уточнил, что офицер "понимал, с кем имеет дело": неонацистами, которые издеваются над пленными, а после этого зверски их убивают. Путин уверен в том, что во время сражений ополченцы ДНР и ЛНР, а также российские военнослужащие проявляют массовый героизм.

Песков опроверг слухи о введении военного положения в России.

Фото и видео: Kremln.ru

