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Песков опроверг слухи о введении военного положения в России
Сегодня, 16:20
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Песков опроверг слухи о введении военного положения в России

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Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что ни о каком военном положении в субъектах РФ речи не идет. Граждане пересылают друг другу недостоверную информацию.

В четверг, 3 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал "уткой" публикации о возможном введении в России военного положения. Накануне подобные публикации появились в СМИ и соцсетях.

По словам Пескова, "это все ходят чистые утки". Ни о каком военном положении в субъектах РФ речи не идет. Граждане пересылают друг другу недостоверную информацию. Как отметил пресс-секретарь президента, нужно очень аккуратно относится ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов.

Песков отказался комментировать заявление главы МИД РФ Сергей Лаврова о том, что западные страны вынашивают планы насчет ядерной войны. Пресс-секретарь президента РФ сказал, что "не слышал заявления Лаврова".

Ранее мы сообщили, что Путин провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Макроном.

Фото: kremlin.ru

Теги: военное положение, песков, россия, слухи
Категории: Лента новостей, Новости России,

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