Путин провел очередной телефонный разговор с президентом Франции Макроном

В сообщении Кремля сказано, что главы государств последовательно обмениваются мнениями по ситуации. Российский лидер подробно прокомментировал обращение Макрона, но не согласился с множеством предоставленных тезисов.

Президент России Владимир Путин снова провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили ситуацию на Украине. Этот диалог стал третьим с начала военной спецоперации на территории страны. В сообщении Кремля сказано, что Путин и Макрон последовательно обмениваются мнениями по ситуации. Российский лидер подробно прокомментировал обращение Макрона, но не согласился с множеством предоставленных тезисов. По мнению Путина, французский президент ничего не говорит о саботаже украинским руководством Минских договоренностей в течение семи лет. Макрон упускает тот факт, что западные страны и сама Франция "ровным счетом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять". Также в сообщении Кремля говорится, что французская сторона "замалчивает многолетний геноцид" на Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

Фото: kremlin.ru