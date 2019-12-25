Минфин Франции заявил о намерении ЕС развернуть тотальную экономическую войну против России

Министр упомянул, что новый пакет санкций ЕС направлен на разрушение российской экономики. США и Европа объединились и создали "самый могущественный экономический блок на планете".

Страны Евросоюза начнут тотальную экономическую войну против России. С таким заявлением в эфире радиостанции France Info выступил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

Во вторник, 1 марта, министр заявил, что российскому народу придется расплатиться за действия Кремля. По оценке Брюно Ле Мэра, антироссийские санкции оказались "необычайно эффективны". Он не исключил, что новые ограничения могут отразиться на экономике стран Евросоюза. Несмотря на это, в большей степени пострадает Россия. Министр упомянул, что новый пакет санкций ЕС направлен на разрушение российской экономики. США и Европа объединились и создали "самый могущественный экономический блок на планете". Они заморозят $1 трлн российских авуаров. Кроме того, западные страны могут "еще более усилить санкции".

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