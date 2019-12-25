Пономаренко решил покинуть пост председателя совета директоров Шереметьево

В своем заявлении, распространенным пресс-службой аэропорта, он упомянул, что "в силу сложившихся обстоятельств" вынужден покинуть пост.

Совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко сложил полномочия. Он занимал эту должность с 2016 года.

Недавно страны ЕС ввели санкции против ряда российских политиков, предпринимателей, журналистов и других деятелей. В "черный список ЕС" попали пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмены Алишер Усманов и Геннадий Тимченко, журналист Роман Бабаян и другие. Среди них оказался председатель совета директоров "Шереметьево" Александр Пономаренко. В своем заявлении, распространенным пресс-службой аэропорта, он упомянул, что "в силу сложившихся обстоятельств" вынужден покинуть пост.

В обосновании решения Совета ЕС указан объект недвижимости в Геленджике, в отношении которого я неоднократно давал комментарии российским и зарубежным СМИ о том, что вышел из данного проекта в 2016 году, не участвовал в его финансировании и с тех пор не имею к нему отношения. Александр Пономаренко, председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево"

Ранее мы сообщили, что Visa заявила о готовности обеспечить соблюдение санкций против России.

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