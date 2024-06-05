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Минфин Франции разрешил Русскому дому проведение платежей
Сегодня, 13:05
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Минфин Франции разрешил Русскому дому проведение платежей

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Организация связалась с банком Societe Generale, где находятся ее счета.

Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение платежей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Русского дома.

Разрешение на проведение жизнеобеспечивающих платежей было получено 9 апреля от Санкционного отдела министерства экономики. Организация связалась с банком Societe Generale, где находятся ее счета. Также сотрудникам Русского дома разрешили проводить оплату банковской картой и осуществлять операции посредством банковских чеков исключительно внутри страны пребывания.

Ранее в МВФ заявили о росте геополитических рисков.

Фото: pxhere.com

Теги: минфин франции, платежи, русский дом в париже
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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