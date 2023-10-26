В МВФ заявили о росте геополитических рисков

В организации отметили, что эти риски могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности.

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили о росте геополитических рисков. Об этом сообщается в опубликованном докладе организации.

По мнению МВФ, эти риски могут включать в себя военные действия, террористические атаки и рост напряженности. Отмечается, что это ведет к нарушению международных отношений. Также в организации подчеркнули, что показатель, объединяющий индикаторы оценки общего геополитического риска, достиг наивысшего уровня за последние несколько десятилетий

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ будет подходить к вопросу снижения ключевой ставки аккуратно.

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