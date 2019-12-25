Минэнерго готовит план развития электротранспорта в России

Минэнерго России готовит план развития электротранспорта. Об этом журналистам во время открытия первой в Северо-Кавказском федеральном округе цифровой подстанции сообщил глава ведомства Александр Новак. Чиновник отметил, что специалисты начали разрабатывать национальный план.
Задача этого плана состоит в том, чтобы развивать электротранспорт, развивать зарядную инфраструктуру, такая программа готовится
Александр Новак, глава Минэнерго России
Министр уточнил, что в частности данное направление будет развиваться и в Чечне.
Напомним, что первая цифровая подстанция в регионе находится в Грозном. Она получила название "Город". Объект призван увеличить надежность электроснабжения местных потребителей электроэнергии. В список входят аэропорт, 22 школы, 80 социальных объектов инфраструктуры, 18 детских садов и 39 медицинских учреждений.
Новак: долги потребителей за электроэнергию в России выросли на 44,5 млрд рублей.
Фото: Piter.tv
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