Минэнерго готовит план развития электротранспорта в России

Чиновники разрабатывают национальный план.

Минэнерго России готовит план развития электротранспорта. Об этом журналистам во время открытия первой в Северо-Кавказском федеральном округе цифровой подстанции сообщил глава ведомства Александр Новак. Чиновник отметил, что специалисты начали разрабатывать национальный план.

Задача этого плана состоит в том, чтобы развивать электротранспорт, развивать зарядную инфраструктуру, такая программа готовится Александр Новак, глава Минэнерго России

Министр уточнил, что в частности данное направление будет развиваться и в Чечне.

Напомним, что первая цифровая подстанция в регионе находится в Грозном. Она получила название "Город". Объект призван увеличить надежность электроснабжения местных потребителей электроэнергии. В список входят аэропорт, 22 школы, 80 социальных объектов инфраструктуры, 18 детских садов и 39 медицинских учреждений.

Новак: долги потребителей за электроэнергию в России выросли на 44,5 млрд рублей.

Фото: Piter.tv