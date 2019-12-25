Новак: Россия отмечает тенденцию к формированию глобального рынка газа

Министр энергетики России рассказал о ситуации с глобальным рынком газа.

Александр Новак заявил, что Россия отмечает тенденцию к формированию глобального рынка газа. Об этом глава Минэнерго РФ сообщил в рамках диалога "Россия-ОПЕК". Чиновник уточнил, что создается ряд предложений, в том числе и через Форум стран-экспортеров топлива.

Высоко ценим предпринимаемые меры по расширению экспертного обмена между ОПЕК и ФСЭГ и рассчитываем на дальнейшее привлечение к этой работе участников от стран-членов и внешних специалистов Александр Новак, глава Минэнерго России

Новак: долги потребителей за электроэнергию в России выросли на 44,5 млрд рублей.

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