Новак: Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%

Глава Минэнерго рассказал о планах РФ по реализации топлива.

Александр Новак заявил о том, что Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%. Об этом глава Минэнерго сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. По сведениям чиновника, РФ хочет экспортировать за текущий год 225 млн топлива. Этот показатель меньше, чем в 2019 году из-за ограничений, которые введены по результатам сделки ОПЕК+.

Добыча нефти в этом году снизится примерно на 10%, до уровня 507 млн тонн при изначальном плане 558-560 млн тонн...Мы ждем восстановления тех уровней, которые были до пандемии Александр Новак, глава Минэнерго

Министр уточнил, что в 2021-2023 годах планируется добыть от 518 до 560 млн тонн нефти. Показатели будут зависеть от спроса на мировых рынках. К следующему году Россия надеется выйти на докризисный уровень экспорта нефти (231-266 млн тонн топлива).

Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике.

Фото: Piter.tv