Министр энергетики России выступил в рамках Мировой энергетической недели.

Александр Новак рассказал о потенциале водорода в энергетике. Об этом министр энергетики России заявил в интервью в рамках Мировой энергетической недели. Чиновник отметил, что Москва уделяет большое внимание данному направлению, ведутся научные исследования в сфере производства, хранения и использования данного вещества в виде источника или накопителя энергии.

Компании, такие как "Газпром" и "Росатом", активно занимаются научными исследованиями в этом направлении. Наша задача здесь – быть в тренде тех изменений, которые происходят и иметь соответствующие технологии Александр Новак, министр энергетики

Эксперт уточнил, что потенциал водорода в использовании будет зависеть от его себестоимости, а также экономики процесса. Предположительно, что в будущем энергобаланс с водородом достигнет показателя от 7 до 25%.

С учетом удешевления технологий производства электроэнергии из солнца и ветра, эти технологии сейчас активно развиваются с точки зрения цены. В настоящее время, в основном, это природный газ - основной источник производства так называемого "серого" и "голубого" водорода Александр Новак, министр энергетики

Новак озвучил сроки погашения Белоруссией долга за газ.

Видео: YouTube / Минэнерго России