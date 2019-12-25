Проект по строительству газопровода до сих пор остаётся актуальным.

Министр энергетики России Александр Новак оценил актуальность "Северного потока — 2". Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Новак отметил, что СП-2 — сложный проект, рассчитанный на десятилетия.

Мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны. Александр Новак, глава Минэнерго РФ

По его словам, проект по строительству газопровода до сих пор остаётся актуальным и он будет реализован, несмотря на нынешние трудности.

Ранее Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".