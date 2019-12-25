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Новак оценил актуальность "Северного потока — 2"
Сегодня, 15:41
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matveyvn

Новак оценил актуальность "Северного потока — 2"

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Проект по строительству газопровода до сих пор остаётся актуальным.

Министр энергетики России Александр Новак оценил актуальность "Северного потока — 2". Его слова приводит агентство "Интерфакс". 

Новак отметил, что СП-2 — сложный проект, рассчитанный на десятилетия.

Мы не можем на основании сиюминутного падения спроса говорить о том, что такие инфраструктурные проекты уже не нужны.

Александр Новак, глава Минэнерго РФ

По его словам, проект по строительству газопровода до сих пор остаётся актуальным и он будет реализован, несмотря на нынешние трудности.

Ранее Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".

Теги: александр новак, минэнерго, северный поток 2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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