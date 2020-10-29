Новак: долги потребителей за электроэнергию в России выросли на 44,5 млрд рублей

Глава Минэнерго вступил с ежегодным докладом перед правительством.

Александр Новак заявил о том, что долги потребителей за электроэнергию в России выросли на 44,5 млрд рублей. Об этом министр энергетики России сообщил в рамках заседания правительства. Чиновник выступил с докладом о подготовке субъектов отрасли и предприятий ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

С начала года мы наблюдаем снижение потребления электроэнергии примерно на 2,4% - это снижение к уровню прошлого года. Также наблюдаем прирост задолженности за электроэнергию и тепло на 44,5 млрд рублей Александр Новак, глава Минэнерго России

Чиновник уточнил, что по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году прирост задолженности составляет 14,6 процента. Новак напомнил, что в 2020 году подготовка к осенне-зимнему сезону проводится в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Новак: Россия снизит экспорт нефти в 2020 году на 16,4%.

Видео: Правительство России

