Минэнерго Литвы: принудительных мер по экономии электроэнергии для населения не будет

Инга Жилене отметила, что страна не ждет экстремальной ситуации по энергоресурсам.

Министерство по энергетике Литвы уточнило, что принудительных мер по экономии электрической энергии для местного населения не будет. Подобные меры сейчас не рассматриваются кабинетом министров. Соответствующее заявление в эфире национальной радиостанции LRT сделала заместитель главы профильного ведомства Инга Жилене.

Наиболее действенным фактором, стимулирующим экономию, являются выписываемые жителям счета, растущая стоимость электроэнергии, но принуждения к тому, чтобы ее меньше использовать, не будет. Инга Жилене, замглавы Минэнерго Литвы

При этом европейская чиновница не стала полностью исключать данного инструментария правительства по отношению к гражданам. По словам Жилене, ограничения могут быть задействованы в том случае, если страна попадет в экстремальную ситуацию в связи с дефицитом электроэнергии. На текущий момент подобных предпосылок в Вильнюсе не видят. Местное профильное ведомство разрабатывает рекомендации для населения по использованию энергоресурсов. Они должны быть представлены общественности в сентябре.

Власти Литвы сообщили, что не вмешиваются в расчеты за калининградский транзит.

Фото: Piter.tv