Леоноре Гевесслер заметила, что зависимость от природного газа России "вызывает боль".

Минэнерго Австрии: страна хорошо жила с дешевым российским газом, но при этом устранить зависимость от импортируемых энергетических ресурсов России страна не может за один день. Об этом на пресс-конференции в Вене рассказала местный руководитель профильного ведомства Леоноре Гевесслер.

Наша огромная зависимость от российского природного газа причиняет боль...и Россия намеренно оказывает на нас давление…Но в итоге мы зависимы, уязвимы и должны смотреть горькой правде в глаза - мы не можем завершить. Леоноре Гевесслер, глава Миэнерго Австрии

Министр по энергетике Австрии уточнил, что европейское государство не является единственным в регионе по данному вопросу, но именно Вена находится в особенно тяжелой энергетической зависимости от России. Гевесслер подчеркнула, что за последние 10-15-20 лет правительство Австрии мало делалось для сокращения зависимости от поставок из РФ, а также наоборот, делалось все необходимое для продвижения стратегии по усилению объемов поставок энергоресурсов в страну.

Венгрия рассматривает вопрос об оплате поставок российского газа в рублях.

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