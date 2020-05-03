Минэкономики Эстонии выразило поддержку введения потолка цен на газ из России

Рийна Сиккут рассказала о борьбе с ростом цен на энергоносители.

Министерство по экономики Эстонии выразило поддержку введения потолка цен на российский газ. Соответствующее заявление во время прибытия на экстренное заявление в Брюсселе сделала чиновница, представляющая ведомство по инфраструктуре Рийна Сиккут. В Таллине поддерживают предельную закупочную стоимость поставок из РФ на энергоресурсы. Такое предложение Еврокомиссии Рийна Сиккут назвала основной мерой по противодействию энергетического кризиса.

Лучшая мера - это снижение пикового потребления. Но мы вдобавок будем обсуждать предельную закупочную цену на газ. Эстония поддерживает введение потолка цен на российский газ. Рийна Сиккут, глава Минэкономики Эстонии

Эстонка предположила, что европейским гражданам не придется делать выбор между отоплением и продовольствием, несмотря на значительный рост на энергоносители.

Глава Минэнерго Швеции считает, что за ЧП на "Северных потоках" стоит государство.

Фото и видео: European Commission