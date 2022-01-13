Минцифры разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам

В профильном ведомстве раскрыли меры, которые создадут в России многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде.

Российское министерство по цифровому развитию разработало второй пакет мер по противодействию мошенникам, направленный на усиление защиты граждан. Соответствующие документы размещены на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В тексе упоминается, что способы восстановления доступа к своему аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников будут закреплены на законодательном уровне. Восстановить доступ к аккаунту пользователь сможет с помощью биометрической идентификации, через приложение или сайт банковской организации, а также с помощью национального мессенджера или в МФЦ. Дополнительно на "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, в которой гражданин сможет увидеть свои согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал как онлайн, так и офлайн.

Дополнительно чиновниками из профильного ведомства предлагается ввести усиленное взаимодействие между кредитными организациями и операторами сотовой связи при помощи внедрения автоматизированного обмена данными через ГИС "Антифрод". Такая мера поможет властям скоординировать действия. Также специалисты разработают механизм компенсации материального ущерба россиянам от мошеннических действий в том случае, если преступление произойдет из-за бездействия оператора связи.

Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация. пресс-служба Минцифры России

Минцифры предлагает дать абонентам возможность самостоятельно ввести запрет входящих вызовов с иностранных номеров, а в остальных случаях все международные звонки сотовыми операторами будут помечаться особым индикатором. Для фишинговых сайтов и онланй-ресурсов, распространяющих вредоносное программное обеспечение или содержащих контент о продаже несертифицированных средств связи, в стране будет работать внесудебный механизм блокировки.

