Трафик мобильной связи в Петербурге вырос на фоне ограничений мессенджеров

Ограничения мессенджеров привели к резкому росту голосового трафика в СЗФО.

После введения ограничений на голосовые вызовы в мессенджерах WhatsApp* и Telegram трафик мобильной связи в Петербурге и Северо-Западном федеральном округе вырос на 26%, сообщили опрошенные операторы связи и Роскомнадзор.

С 13 августа 2025 года абоненты начали чаще пользоваться мобильной связью. Средний рост голосового трафика по России составил 9%, в ряде регионов показатель достиг 25%. В Т2 подтвердили увеличение трафика, но конкретные данные по СЗФО не раскрыли. Представитель виртуального оператора "Ростелеком" отметил, что выводы о долговременной тенденции преждевременны, поскольку август характеризуется сезонными колебаниями и статистической погрешностью.

Роскомнадзор ранее сообщил о блокировке голосовых вызовов в WhatsApp* и Telegram. Минцифры уточнили, что меры могут снизить количество звонков, совершаемых мошенниками.

В первые сутки после ограничений отдельные регионы зафиксировали рост трафика на 25% за неделю. Эксперты отмечают, что часть фальшивых вызовов после введения антифродов сместилась на платформы Telegram и WhatsApp*, что может изменить баланс сил на рынке телекоммуникаций.

Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей.

* Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена в РФ.