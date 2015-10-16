Мошенники стали брать в аренду аккаунты в Мах у обычных пользователей

В полиции объяснили разницу в политике безопасности MAX и WhatsApp*.

Аренда аккаунтов в отечественном мессенджере Мах у обычных пользователей стала одним из первых способов связи, применяемым мошенническими колл-центрами. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органов. Полицейские заметили, что криминальная схема ранее отрабатывалась аферистами в иностранных приложениях. Речь идет о том, что личные аккаунты в соцсетях передаются гражданами во временное пользование за материальное вознаграждение в 10-15 долларов. Чаще всего аккаунты сдают в аренду школьники и студенты, для которых подобная награда является значительной суммой. Однако подобные случаи сейчас носят единичный характер.

Развитие сообщества Max закономерно сопровождается ростом интереса мошенников. Одним из первых способов связи, применяемым мошенническими кол-центрами, стала аренда аккаунтов у обычных пользователей. сообщение МВД РФ

В МВД уточнили, что несмотря на то, что преступные схемы схожи, но политика внутри онлайн-платформ в отношении нарушений принципиально отличается. С администрацией мессенджера Max у полицейских организовано взаимодействие. Службы передают информацию о выявленных фактах, а затем аккаунты незамедлительно блокируются. Для сравнения, для прекращения противоправной деятельности через аккаунт WhatsApp* требуется заблокировать сам абонентский номер, на который он зарегистрирован.

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов".

Фото: Piter.tv