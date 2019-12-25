МВД рассказало о мошенничестве через приложения для "платных опросов"

Полицейские сообщил о криминальной схеме, которую придумали аферисты для кражи данных.

Мошенники начали использовать фейковые приложения для участия потенциальных жертв в "платных опросах". Соответствующие данные приводят российские правоохранительные органы. В материалах, полученных от пресс-службы МВД, говорится о том, что таким образом аферисты надеются получить доступ к персональным данным обманутых граждан. В частности, злоумышленники предлагают человеку принять участие в "платном опросе" от крупной компании. Для этого они просят пользователя скачать специальное приложение, которое на самом деле содержит в себе вирусную программу.

Мошенники просят скачать вредоносное приложение с фишинговой страницей. прес-служба МВД РФ

После установки такой программы приложение просит у пользователя предоставить доступ к SMS-сообщениям и телефонным контактам. Таким образом к преступникам попадают персональные сведения жертвы обмана.

Мошенники используют доски бесплатных объявлений, предупредил юрист.

Фото: Piter.tv