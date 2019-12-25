Мошенники используют доски бесплатных объявлений, предупредил юрист

Юрист Александр Хаминский объяснил, как не попасться на уловки аферистов в интернете.

Мошенники регистрируют на онлайн-платформах с бесплатными объявлениями аккаунты на подставных лиц и выманивают у граждан паспортные сведения и коды доступа к банковским структурам. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал юрист, руководитель центра правопорядка по российской столице и Московской области Александр Хаминский. Эксперт уточнил, что аферисты научились создавать видимость надежности, когда регистрируют аккаунты на подставных лиц. Далее злоумышленники делают человеку ожидаемое предложение, а затем мастерски подводят того к фатальным действиям. Обычно под предлогом оформления услуг, проверки персональных данных или гарантийного взноса у жертвы выманивают паспортные сведения, логины и пароли от портала "Госуслуг", коды доступа к банковским счетам или мобильному банковскому приложению. Иногда преступники просят подписать "формальные" документы электронной подписью, полученной через "Госуслуги".

Итог почти всегда одинаков. Это оформленные на жертву и мгновенно обналиченные кредиты и займы. Полное опустошение банковских счетов и электронных кошельков. В наиболее тяжелых случаях – переоформление прав на квартиру или иную недвижимость по бросовой цене или даже "в дар", пока человек не понимает, что подписал. Александр Хаминский, эксперт

Юрист обратил внимание аудитории на то, что предлагаемые злоумышленниками услуги, обещающие решить проблемы с государственными органами, списать законные долги или "почистить" кредитную историю, изначально незаконны. Эксперты пояснили, что "свой человек" в инстанции изначально не станет давать подобное объявление на серваисах, подобным Avito. По словам аналитика, единственным выходом из ситуации является тотальная модерация всех объявлений сотрудниками самих онлайн-сервисов. Если платформы начнут жестко фильтровать контент и блокировать подозрительные аккаунты до момента публикации оттуда, волна мошеннических действий схлынет.

