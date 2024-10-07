В МВД рассказали, какими уловками мошенники делают людей дропперами

В МВД рассказали о наиболее частных предлогах, пр помощи которых аферисты усыпляют бдительность дропперов.

Российские правоохранительные органы из управления по киберпреступлениям назвали восемь уловок, к которым прибегают злоумышленники для того, чтобы вовлечь в преступления людей и использовать их в качестве дропперов. Речь и дет о лицах, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные денежные средства через свои банковские карты. Информация размещена в социальных сетях пресс-службой Управления по вопросам организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Основные уловки такие: ошибочный перевод: на карту жертвы поступают деньги от неизвестного, после чего звонит "отправитель" с просьбой вернуть сумму на другие реквизиты (якобы из-за ошибки в номере)... сообщение от киберполиции

Еще одной уловкой преступников является сценарий с обходом санкций. Аферисты предлагают помочь организации вывести "заблокированные за рубежом активы", получив перевод от "иностранного партнера" и переслав средства на "безопасный счет". Еще одним способом обмана граждан является работа по переводу "призовых" или "доходов инвесторов" на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам. Мошенники при этом туманно объясняют человеку, почему невозможно осуществи ть перевод напрямую. Также мошенники могут вовлекать граждан в дропперство, предлагая им трудоуйстройство в организации обмена криптовалют, обналичивания и вывода денежных средств или внештатным сотрудником полиции. Под предлогом помощи в операции по поимке преступников у оперативников просят получить на свою банковскую карту или забрать физически "украденные деньги" и передать их "следователям".

Благотворительность: просьба забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата. сообщение от киберполиции об еще одной уловке мошенников

Также человек может стать дроппером через сайты знакомств или соиальные цсети, в которых аферист выстраивает личную связь, затем просит "одолжить карту" или выполнить "безобидный" финансовый перевод. Следующей уловкой, которую назвали в киберполиции, - легкий заработок для молодого поколения. Аферисты предлагают школьниками студентам доход за оформление карты и передачу ее, сдачу в аренду или продажу третьим лицам "для зарплатных проектов" или проведение "финансовой отчетности".

В МВД заметили, что большинство задержанных дропперов на допросах уверяют оперативников, что они не были осведомлены о незаконном характере своей деятельности.

