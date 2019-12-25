Раскрыта новая схема мошенников по обману детей в онлайн-играх

В момент демонстрации экрана на гаджет ребенка приходит код подтверждения.

Мошенники начали звонить детям и просить их продемонстрировать экран мобильного устройства, предлагая таким образом жертвам обмана получить приз или бонус в онлайн-игре. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости".В СМИ объяснили что злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и сообщают, что он может получить бонус или приз, однако для его получения важно включить функцию демонстрация экрана якобы для того, чтобы подтвердить игровой профиль. В результате ребенок показывает экран устройства, на который в этот момент приходит код, дающий аферистам доступ к личному аккаунту в мессенджере и всем телефонным контактам.

