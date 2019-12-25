  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Раскрыта новая схема мошенников по обману детей в онлайн-играх
Сегодня, 9:22
62
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Раскрыта новая схема мошенников по обману детей в онлайн-играх

0 0

В момент демонстрации экрана на гаджет ребенка приходит код подтверждения.

Мошенники начали звонить детям и просить их продемонстрировать экран мобильного устройства, предлагая таким образом жертвам обмана получить приз или бонус в онлайн-игре. Соответствующее заявление сделали журналисты из информационного агентства "РИА Новости".В СМИ объяснили что злоумышленники звонят ребенку по видеосвязи и сообщают, что он может получить бонус или приз, однако для его получения важно включить функцию демонстрация экрана якобы для того, чтобы подтвердить игровой профиль. В результате ребенок показывает экран устройства, на который в этот момент приходит код, дающий аферистам доступ к личному аккаунту в мессенджере и всем телефонным контактам.

Мошенники рассылают поддельные билеты на спектакль Бутусова.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, мошенничество, онлайн-игры, онлайн-казино, телефонные мошенники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии