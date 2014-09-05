Мошенники рассылают поддельные билеты на спектакль Бутусова

Театр Ленсовета предупредил о фейковых предложениях в Telegram о билетах.

Петербуржцы столкнулись с новой схемой мошенничества с поддельными билетами на популярный спектакль. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Ленсовета.

Отмечается, что мошенники начали массовую рассылку сообщений в мессенджере Telegram от лица театра. Сообщения предлагали выкуп билетов на спектакль Юрия Бутусова "Макбет.Кино", в особенности на показ 7 сентября. Рассылка осуществлялась с личного аккаунта, визуально дублирующего официальный канал учреждения.

Театр имени Ленсовета заявил, что никогда не рассылает коммерческие предложения через мессенджеры или социальные сети. Легитимные уведомления о наличии билетов поступают исключительно по телефону после оставления заявки в листе ожидания на официальном сайте. Граждан призвали не совершать платежи по подобным предложениям.

Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга