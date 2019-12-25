Мошенники изобрели схемы обмана абитуриентов для хищения ценностей их родителей

Аферисты убеждают молодых людей в том, что драгоценности забирает "ФСБ".

Мошенники стали активно обманывать абитуриентов, используя для этого схемы "получения электронных книжек" через "Госуслуги" или регистрации якобы на официальном сайте вуза. Затем преступники обвиняют молодых людей в финансировании украинских террористов и заставляют обманутых граждан отдать все денежные средства и ценности их родителей. Соответствующей информацией поделились с журналистами российские правоохранительные органы в специализированных материалах.

В документах говорится о том, что аферисты через мессенджер связываются с абитуриентами и представляются сотрудниками приемной комиссии. Злоумышленники убеждают молодежь в необходимости подключить так называемую электронную книжку абитуриента на "Госуслугах" или зарегистрироваться на сайте вуза. Далее жертвам обмана на гаджеты приходит одноразовый пароль, который они сообщают "работникам приемной комиссии". Спустя некоторое время потерпевшим приходит сообщение о несанкционированном доступе к их учетной записи на "Госуслугах". В сообщении предлагают связаться со службой безопасности по номеру телефона, на который введенный в заблуждение человек самостоятельно перезванивает. Сначала оператор сообщает молодым людям о попытке хищения средств и персональных сведений, а затем потенциальную жертву "берут в оборот мнимые сотрудники всех возможных спецслужб, начиная с ФСБ и заканчивая Росфинмониторингом".

Лжеправоохранителеые органы используют словесные манипуляции и уговоры. Они начинают обвинять бывших школьников в сотрудничестве с запрещенными организациями и финансировании террористических структур киевского режима. Они заставляют молодых людей включить камеру во время звонка в Telegram и провести обыск в квартире под контролем якобы сотрудника спецслужбы. Затем перепуганного человека просят приложить фотографии имеющихся у него драгоценностей. Затем подключается "Главное управление ФСБ", которое просит задекларировать украшения для передачи в ведомство. Человеку даются четкие инструкции, как упаковать, кому и где передать ценности. Для того, чтобы продемонстрировать законность своих действий и усыпить бдительность потерпевшего, мошенники не забирают ювелирные изделия с первого раза, ссылаясь на возникшую накладку. Они возвращают их, а далее назначают новые дату и место передачи. Обычно драгоценности забирает курьер.

Если человек к этому времени не распознает обман, то мошенники могут убедить его взять кредит под предлогом дальнейших следственных действий по факту якобы взлома аккаунта на "Госуслугах". пресс-служба МВД РФ

