Милонов раскритиковал новогодний клил Little Big на песню S*ck My D*ck 2020

Депутат назвал творчество группы "подоночной музыкой для извращенцев".

Депутат Государственной думы Виталий Милонов резко раскритиковал клип российской рейв-группы Little Big на песню S*ck My D*ck 2020. Он заявил, что этот ролик не имеет никакого отношения к искусству и может понравиться только "полным уродам". Об этом сообщил "Пятый канал".

Милонов порекомендовал музыкальному коллективу выступать в общественных туалетах на Ленинградском вокзале. Депутат уверен, что Little Big нужно запретить представлять Россию на "Евровидении".

"Это абсолютно подоночная музыка для извращенцев", - заключил Милонов.

Клип на песню S*ck My D*ck 2020 вышел 6 ноября. За три дня ролик набрал более 4,4 млн просмотров на YouTube. В клипе музыканты высказали все, что думают об уходящем 2020 году.

Ранее Лоза обвинил Little Big в накрутке просмотров набравшего 470 млн клипа.

Фото: Instagram / littlebigband