Новый клип Little Big набрал более 4,4 млн просмотров за три дня

Поклонники группы заявили, что после просмотра ролика у них появилось новогоднее настроение.

Новый клип петербургской рейв-группы Little Big на песню SMD2020 с начала выхода набрал на YouTube более 4,4 млн просмотров. Премьера состоялась 6 ноября. В клипе музыканты высказали все, что думают по поводу уходящего 2020 года.

В самом названии песни кроется множество прямых намеков на то, куда следует пойти 2020 году. У всех участников клипа свитера с оленями, жилетки и другие милые новогодние атрибуты, и все они с нецензурной лексикой.

К слову, солистка группы Софья Таюрская вешает на елку украшение в виде коронавируса, а в качестве угощения приносит летучую мышь и шампанское "Новичок". Гарик Харламов в роли Санты приносит подарки с извержением вулкана и лесными пожарами. Под елкой лежат автомат и полицейский щит с дубинкой. Вечеринка завершается атомным салютом и фразой о том, что 2020-й год не забудется, но повторять его не стоит.

Фанаты Little Big по достоинству оценили клип и песню любимой группы. Они заявили, что после просмотра ролика у них появилось новогоднее настроение.

Ранее мы писали, что певица Кайли Миноуг представила новый альбом под названием Disco.

Видео: YouTube/ Little Big