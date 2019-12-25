Певица Кайли Миноуг представила новый альбом под названием Disco

В альбом вошли 16 новых песен.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что Кайли Миноуг представила новый альбом под названием Disco. Об этом певица сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Пластинка доступна на музыкальных онлайн-платформах. В альбом вошли песни аранжированы в стиле популярной музыки 2000-х и диско 80-х годов. Критики заявили, что это лучший релиз певицы.

В альбом вошли 16 новых песен.

Ранее мы сообщали о том, что группа "Мумий Тролль" выпустила музыкальный клип на экологическую тему.

Фото:kylieminogue/YT