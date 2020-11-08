Группа "Мумий Тролль" выпустила музыкальный клип на экологическую тему

В клипе авторы хотели показать альтернативную реальность Земли.

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что "Мумий Тролль" сняла клип на экологическую тему. Ролик опубликован на YouTube-канале группа.

Известно, что режиссером клипа выступил Иван Соснин, призер "Кинотавр" и обладатель премии "Золотой орел". Главная роль досталась актеру Юрию Колокольникову.

По сюжету инопланетянин обнаруживает, что Земля уже непригодна для жизни, так как на ней неблагоприятная экологическая обстановка. В итоге герой решает эту планету спасти.

Ранее мы сообщали о том, что Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер".

Фото:WOW TV/YT