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Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер"
Сегодня, 13:58
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IRINA_CHALKINA

Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер"

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Песня войдет в совместный альбом музыкантов "ЙАЙ".

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер". Ролик опубликован на YouTube-канале певца. 

Отмечается, что это композиция войдет в совместный альбом музыкантов "ЙАЙ". Песня "Бэнгер" родилась во время работы над другой композицией с пластинки — "Липстик".

Новый альбом Feduk "ЙАЙ" выйдет 26 ноября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что Меладзе представил свету новый состав солисток группы "ВИА Гра".

Фото:кадр из клипа

Теги: cream soda, feduk
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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