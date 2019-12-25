Песня войдет в совместный альбом музыкантов "ЙАЙ".

В воскресенье, 8 ноября, стало известно о том, что Feduk и Cream Soda выпустили совместный трек "Бэнгер". Ролик опубликован на YouTube-канале певца.

Отмечается, что это композиция войдет в совместный альбом музыкантов "ЙАЙ". Песня "Бэнгер" родилась во время работы над другой композицией с пластинки — "Липстик".

Новый альбом Feduk "ЙАЙ" выйдет 26 ноября 2020 года.

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Фото:кадр из клипа