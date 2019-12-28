Меладзе представил свету новый состав солисток группы "ВИА Гра"

На данный момент бывшими солистками коллектива являются 17 девушек.

В воскресенье, 8 октября, стало известно о том, что Константин Меладзе обновил состав солисток группы "ВИА Гра". Продюсер представил девушек в эфире программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Также в Instagram-аккаунте Веры Брежневой появилась публикация с новыми участницами коллектива. Ими стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.

Напоним, что "ВИА Гра" основана в 2000-м году. За 20 существования группы в коллективе сменили 17 участниц.

Ранее мы сообщали о том, что группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году.

Фото:ververa/instagram